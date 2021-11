Chantepie Médiathèque de Chantepie Chantepie, Ille-et-Vilaine Rencontre et dédicace avec Lætitia Le Saux Médiathèque de Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Rencontre et dédicace avec Lætitia Le Saux Médiathèque de Chantepie, 28 janvier 2022, Chantepie. Rencontre et dédicace avec Lætitia Le Saux

Médiathèque de Chantepie, le vendredi 28 janvier 2022 à 17:30

**Venez rencontrer et échanger avec la maman de** **Pompon et Crevette**. En janvier, on prend un grand bol d’air avec Pompon ! Le gardien de phare et son chien Crevette, nés de l’univers coloré et merveilleux de Lætitia Le Saux, vous attendent à la médiathèque. Découvrez les originaux, les décors en boutis, les fanions et autres surprises concoctées par l’autrice.

Gratuit

Autour de l’exposition Pompon gardien de phare Médiathèque de Chantepie 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T17:30:00 2022-01-28T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Médiathèque de Chantepie Adresse 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Ville Chantepie lieuville Médiathèque de Chantepie Chantepie