Finistère Rencontre et dédicace d’Irène Frachon, François Duprat et Eric Giacometti le lundi 6 février à 18h à l’espace salon de la librairie autour de leur bande dessinée « Mediator, un crime chimiquement pur » – Éditions Delcourt.

Comment un médicament potentiellement mortel a-t-il pu être diffusé pendant trente ans sans alerter les autorités sanitaires ? La Pneumologue, Irène Frachon, nous raconte son combat contre les laboratoires Servier…

En 2007, au CHU de Brest, de nombreux cas d'atteintes cardiaques inexpliquées attirent l'attention de la pneumologue Irène Frachon. Ses recherches mettent en cause le Mediator, coupe-faim des laboratoires Servier, dont le principe actif avait conduit au retrait de l'Isoméride en 1997. Celui du Mediator sera effectif en 2009. Depuis, elle poursuit son combat pour l'indemnisation des milliers de victimes…

