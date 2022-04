Rencontre et dédicace avec Gérard Guerrier Librairie Autour du monde Lille Catégories d’évènement: Lille

Rencontre et dédicace avec Gérard Guerrier

Librairie Autour du monde, le samedi 30 avril à 10:00

L’éclectisme de Gérard Guerrier lui a déjà permis de vivre plusieurs vies avec passion : ingénieur-plongeur, dirigeant d’entreprise, accompagnateur en montagne, pilote d’aile delta, journaliste et écrivain-voyageur… Dans un essai qui convoque sportifs, philosophes et scientifiques, l’auteur aborde un sujet au cœur de l’actualité : Pourquoi choisir la peur ? Quel est son rôle dans la vie de ceux qui l’ont choisie ? Comment la domptent-ils ? Quel est leur secret ? Leur force ? Puis, après s’être penché sur la peur, Gérard Guerrier nous aide à comprendre et maîtriser cette « force d’âme ». Car il ne peut y avoir de bonheur individuel ni de société juste sans courage, mais aussi parce que si l’on hésite parfois à découvrir ses peurs, on a tous envie d’être courageux ! Autour de ses essais Éloge de la peur et Éloge du courage publiés aux Éditions Paulsen. Librairie Autour du monde 65 Rue Pierre Mauroy, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T12:00:00

