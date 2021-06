RENCONTRE ET DÉDICACE AVEC FRANCK AYROLES ET CHRISTELLE WILLIATTE Vittel, 26 juin 2021-26 juin 2021, Vittel.

RENCONTRE ET DÉDICACE AVEC FRANCK AYROLES ET CHRISTELLE WILLIATTE 2021-06-26 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-26 12:00:00 12:00:00

Vittel Vosges

RENCONTRE ET DÉDICACE AVEC FRANCK AYROLES ET CHRISTELLE WILLIATTE

Dans le cadre de son exposition, l’artiste Franck Ayroles sera présent samedi 26 juin 2021 à la Médiathèque de Vittel.

De 10h à 12h, il participera à une séance de dédicace de son ouvrage « Souvenirs d’enfance » en présence de l’auteure vittelloise Christelle Williatte, dont un de ses textes « L’Hymne ô sens » est présent dans ce livre.

A travers ce livre, préfacé par Stéphane Bern, l’artiste souhaite offrir aux lecteurs un concentré d’émotions à feuilleter en se laissant surprendre par des souvenirs au hasard des mots et des images. Au fil des pages, des poésies et autres nouvelles des quelques cinquante lauréats, Franck Ayroles s’est engagé auprès de l’AMREF, dont son ambassadrice, la chanteuse Zazie, a fait partie des jurés de ce concours national d’écriture. Ce livre est vendu au profit de la campagne « Stand up for african mothers » de l’AMREF, ONG africaine leader en santé publique qui se bat pour un accès équitable aux soins, dans le but de former des sages-femmes en Afrique.

Il sera en vente à la médiathèque à l’occasion de cette dédicace.

A partir de 14h, Franck Ayroles sera présent pour rencontrer les visiteurs de son exposition, et échanger autour de ses œuvres et de son travail d’artiste.

