Rencontre et dédicace avec Florian Escouteloup Arzacq-Arraziguet, 17 décembre 2022, Arzacq-Arraziguet Arzacq-Arraziguet. Rencontre et dédicace avec Florian Escouteloup 1 chemin de la bibliothèque Bibliothèque Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques Bibliothèque 1 chemin de la bibliothèque

2022-12-17 10:00:00 – 2022-12-17

Bibliothèque 1 chemin de la bibliothèque

Arzacq-Arraziguet

Venez rencontrer Florian Escouteloup, jeune auteur de notre territoire qui nous offre deux versions d'un même récit, en béarnais et en français, pour le plaisir de tous ! Il dédicacera son livre « Lou gran pî au bounét », un récit sensible qui a notamment pour cadre les villages de Morlanne, Geüs, Pomps et Mazerolles.

