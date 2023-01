Rencontre et dédicace avec Dominique A « Le présent impossible » Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

Rencontre et dédicace avec Dominique A « Le présent impossible » 52 rue Jean Macé Dialogues Musiques Brest Finistère

2023-01-28

Dialogues Musiques 52 rue Jean Macé

Brest

Finistère Le Présent impossible éd. L’Iconoclaste Dominique A est une figure de la chanson française, réputé pour la qualité de ses textes, de ses compositions et de ses arrangements. Après trente ans de carrière, il ne cesse pourtant de se réinventer : on le découvre aujourd’hui poète, et c’est comme une évidence, dans ce recueil d’une précision clinique, mordant et ironique. Dominique A poursuit l’exploration des thèmes majeurs qui ont fait son succès, dans une dimension plus personnelle, puisant son inspiration dans ses déambulations urbaines, ses souvenirs d’enfance, sa condition d’artiste et sa vision du monde contemporain. Dialogues Musiques 52 rue Jean Macé Brest

