Le jeudi 3 mars à 19h, c’est une rencontre avec Claire Lemercier pour son ouvrage La valeur du service public. Une série d’entretiens avec des enseignants, des salariés d’EDF ou de la SNCF, des travailleurs médicaux ou en Ephad. On ne résiste pas à l’envie de vous évoquer nos rencontres de mars.

