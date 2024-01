Rencontre et dédicace avec Benoît Philippon Place Louis de la Bardonnie Bergerac, vendredi 8 mars 2024.

Rencontre et dédicace avec Benoît Philippon Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne

Est-il nécessaire de vous présenter Benoît Philippon ? Son précédent succès porte le savoureux nom de Mamie Luger. Il ne s’agit ni plus ni moins du livre le plus vendu à la librairie depuis 3 ans. Vous avez été très nombreux à découvrir les aventures de Berthe, cette centenaire féministe et sérial-killeuse.

Benoît Philippon, en plus de recevoir le prix littéraire Page de Gard’ à l’Hôpital psychiatrique de Garderose à Libourne, sera parmi nous le vendredi 8 mars à 19h pour parler de son nouveau roman, Papi Mariole. .

Place Louis de la Bardonnie La Colline aux Livres

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@lacollineauxlivres.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08



