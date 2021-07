Ribagnac Ribagnac Dordogne, Ribagnac Rencontre et dédicace au Château de Bridoire Ribagnac Ribagnac Catégories d’évènement: Dordogne

Ribagnac

Rencontre et dédicace au Château de Bridoire Ribagnac, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Ribagnac. Rencontre et dédicace au Château de Bridoire 2021-07-23 – 2021-07-23 Lieu-dit Château de Bridoire Château de Bridoire

Ribagnac Dordogne Ribagnac Alice Guyot, Chantal Dauchez et l’association PHP Editions ont le plaisir de vous inviter à la présentation du livre: Bridoire, un château en Périgord et ses liens d’Agenais et l’Armagnac. Alice Guyot, Chantal Dauchez et l’association PHP Editions ont le plaisir de vous inviter à la présentation du livre: Bridoire, un château en Périgord et ses liens d’Agenais et l’Armagnac. Alice Guyot, Chantal Dauchez et l’association PHP Editions ont le plaisir de vous inviter à la présentation du livre: Bridoire, un château en Périgord et ses liens d’Agenais et l’Armagnac. GUYOT dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Ribagnac Étiquettes évènement : Autres Lieu Ribagnac Adresse Lieu-dit Château de Bridoire Château de Bridoire Ville Ribagnac lieuville 44.76746#0.46004