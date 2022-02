Rencontre et dédiace avec Florence Roche Blavozy Blavozy Catégories d’évènement: BLAVOZY

Haute-Loire

Rencontre et dédiace avec Florence Roche Blavozy, 25 février 2022, Blavozy. Rencontre et dédiace avec Florence Roche médiathèque Félix Tempère 1 rue de l’égalité Blavozy

2022-02-25 18:30:00 18:30:00 – 2022-02-25 médiathèque Félix Tempère 1 rue de l’égalité

Blavozy Haute-Loire Blavozy Venez rencontrer Florence Roche, discuter autour de ses œuvres et faire dédicacer vos livres. +33 4 71 05 15 80 médiathèque Félix Tempère 1 rue de l’égalité Blavozy

dernière mise à jour : 2022-02-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

Détails Catégories d’évènement: BLAVOZY, Haute-Loire Autres Lieu Blavozy Adresse médiathèque Félix Tempère 1 rue de l'égalité Ville Blavozy lieuville médiathèque Félix Tempère 1 rue de l'égalité Blavozy Departement Haute-Loire

Blavozy Blavozy Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blavozy/

Rencontre et dédiace avec Florence Roche Blavozy 2022-02-25 was last modified: by Rencontre et dédiace avec Florence Roche Blavozy Blavozy 25 février 2022 Blavozy Haute-Loire

Blavozy Haute-Loire