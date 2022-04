Rencontre et Débat sur les Chemins de Saint Jacques de Compostelle Uglas Uglas Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

2022-04-23 16:00:00 – 2022-04-23

Uglas Hautes-Pyrénées Uglas Rencontre et Débats sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle organisé par les amis de Saint Jacques en Hautes Pyrénées.

Libre participation.

Renseignements auprès de M. Latour 06 43 62 03 45. +33 6 43 62 03 45 à la Salle des Fêtes UGLAS Uglas

