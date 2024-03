Rencontre et déambulation littéraire Aubigny-sur-Nère, jeudi 28 mars 2024.

Ghislaine Antoine (alias Squirelito sur les réseaux sociaux) des Monuments et des livres, vous invite à une rencontre et une déambulation littéraire au Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance en présence de Sarah BRIAND, journaliste, réalisatrice, biographe de Simone Veil et romancière.

Ghislaine Antoine vous propose une déambulation inédite, mariant littérature , patrimoine et journalisme, qui débutera dans les jardins de la Duchesse de Portshmouth pour continuer en suite au château des Stuarts, siège du Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance, un lien qui unit la France et l’Ecosse depuis le XIIème siècle.

Une invitée exceptionnelle répondra au cours de cette promenade aux questions de Ghislaine Antoine Sarah Briand. Elle est journaliste , biographe et romancière.

Une occasion unique de dialoguer avec la journaliste et de connaître la fabrication d’un journal télévisé, les secrets de tournage, d’échanger autour de Simone Veil, des combats pour les droits des femmes et des hommes et de voyager pour cette autrice qui aime le monde et ceux qui le peuple. 77 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 18:00:00

fin : 2024-03-28

Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire

