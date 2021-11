Rencontre et conférence « Le Hangar’t, l’aventure du Pop Art de Pont-Aven » Brest, 20 novembre 2021, Brest.

Rencontre et conférence « Le Hangar’t, l’aventure du Pop Art de Pont-Aven » Le Comoedia 20 rue du château Brest

2021-11-20 – 2021-11-20 Le Comoedia 20 rue du château

Brest Finistère Brest

Dans le cadre de notre expo-vente NEW POP, la galerie a le plaisir de convier, le temps d’un après-midi, Yves Quentel, reporter, journaliste, photographe et fondateur du Hangar’t, un collectif de peintres amateurs de Pont-Aven.

Yves Quentel

Membre fondateur du Hangar’t, l’auteur explore les 30 ans de ce collectif d’agriculteurs et de ruraux qui peignent à la manière d’Andy Warhol pour conserver une trace joyeuse et vivante de leur passé et de Nizon, leur village rattaché à la commune de Pont-Aven.

Le livre : « Pop Art rural »

Le monde rural se raconte au travers de couleurs éclatantes, redonnant vie à d’anciennes photographies de famille ou cartes postales, témoins d’un passé agricole traditionnel plus vivant que jamais par la réinterprétation picturale des artistes autodidactes du collectif qui dans le civil sont agriculteurs, commerçants, retraités… La particularité du Pop Art rural est que les toiles appartiennent au collectif et ne sont jamais vendues. Un mouvement unique dans son genre.

La Conférence : « Le Hang’art, l’aventure du Pop Art rural de Pont-Aven »

Afin de compléter ses connaissances en Art et pour le plaisir, Le Comoedia Espace D’Art propose chaque saison à ses clients et visiteurs un cycle de conférences : des moments d’écoute et d’échanges privilégiés autour d’un invité expert en son domaine, analysant les enjeux et ressources d’un thème, en rapport avec l’actualité de la galerie.

Le Hangar’t est né en 1992 avec une mission : valoriser le patrimoine mémoriel et rural du petit village de Nizon (commune de Pont-Aven), en le peignant aux couleurs du Pop Art.

Le programme de cet après-midi exceptionnel :

– De 14 heures à 16 heures : rencontre-signature avec Yves Quentel autour de son dernier ouvrage, « Hangar’t, Pop Art Rural », en accès libre, gratuit

– De 16 heures 30 à 18 heures : Conférence d’Yves Quentel, « Le Hangar’t, l’aventure du Pop Art de Pont-Aven »

Réservation en ligne sur www.artcomoedia.fr

+33 2 98 20 88 92 https://www.artcomoedia.fr/

Dans le cadre de notre expo-vente NEW POP, la galerie a le plaisir de convier, le temps d’un après-midi, Yves Quentel, reporter, journaliste, photographe et fondateur du Hangar’t, un collectif de peintres amateurs de Pont-Aven.

Yves Quentel

Membre fondateur du Hangar’t, l’auteur explore les 30 ans de ce collectif d’agriculteurs et de ruraux qui peignent à la manière d’Andy Warhol pour conserver une trace joyeuse et vivante de leur passé et de Nizon, leur village rattaché à la commune de Pont-Aven.

Le livre : « Pop Art rural »

Le monde rural se raconte au travers de couleurs éclatantes, redonnant vie à d’anciennes photographies de famille ou cartes postales, témoins d’un passé agricole traditionnel plus vivant que jamais par la réinterprétation picturale des artistes autodidactes du collectif qui dans le civil sont agriculteurs, commerçants, retraités… La particularité du Pop Art rural est que les toiles appartiennent au collectif et ne sont jamais vendues. Un mouvement unique dans son genre.

La Conférence : « Le Hang’art, l’aventure du Pop Art rural de Pont-Aven »

Afin de compléter ses connaissances en Art et pour le plaisir, Le Comoedia Espace D’Art propose chaque saison à ses clients et visiteurs un cycle de conférences : des moments d’écoute et d’échanges privilégiés autour d’un invité expert en son domaine, analysant les enjeux et ressources d’un thème, en rapport avec l’actualité de la galerie.

Le Hangar’t est né en 1992 avec une mission : valoriser le patrimoine mémoriel et rural du petit village de Nizon (commune de Pont-Aven), en le peignant aux couleurs du Pop Art.

Le programme de cet après-midi exceptionnel :

– De 14 heures à 16 heures : rencontre-signature avec Yves Quentel autour de son dernier ouvrage, « Hangar’t, Pop Art Rural », en accès libre, gratuit

– De 16 heures 30 à 18 heures : Conférence d’Yves Quentel, « Le Hangar’t, l’aventure du Pop Art de Pont-Aven »

Réservation en ligne sur www.artcomoedia.fr

Le Comoedia 20 rue du château Brest

dernière mise à jour : 2021-11-17 par OT BREST METROPOLE