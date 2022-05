Rencontre et conférence avec Saverio Tomasella à la librairie Cognet/Fnac Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: 02100

Saint-Quentin

Rencontre et conférence avec Saverio Tomasella à la librairie Cognet/Fnac Saint-Quentin, 10 juin 2022, Saint-Quentin. Rencontre et conférence avec Saverio Tomasella à la librairie Cognet/Fnac Saint-Quentin

2022-06-10 – 2022-06-11

Saint-Quentin 02100 Venez rencontrer Saverio Tomasella, écrivain, à la librairie Cognet/Fnac à Saint-Quentin les vendredi 10 et samedi 11 juin. – Vendredi à 18h , débat : Dire ce qui ne va pas.

– Samedi à 11 h, conférence : Se tendre la main face au chaos.

– Samedi à 14h, atelier : Apaiser le stress et les angoisses.

– Samedi à 16h, atelier : Mieux vivre ses émotions grâce à l’art-thérapie. Renseignement auprès de la librairie Cognet/Fnac au 0323627289 Venez rencontrer Saverio Tomasella, écrivain, à la librairie Cognet/Fnac à Saint-Quentin les vendredi 10 et samedi 11 juin. – Vendredi à 18h , débat : Dire ce qui ne va pas.

– Samedi à 11 h, conférence : Se tendre la main face au chaos.

– Samedi à 14h, atelier : Apaiser le stress et les angoisses.

– Samedi à 16h, atelier : Mieux vivre ses émotions grâce à l’art-thérapie. Renseignement auprès de la librairie Cognet/Fnac au 0323627289 cognet.librairie@gmail.com +33 3 23 62 72 89 Venez rencontrer Saverio Tomasella, écrivain, à la librairie Cognet/Fnac à Saint-Quentin les vendredi 10 et samedi 11 juin. – Vendredi à 18h , débat : Dire ce qui ne va pas.

– Samedi à 11 h, conférence : Se tendre la main face au chaos.

– Samedi à 14h, atelier : Apaiser le stress et les angoisses.

– Samedi à 16h, atelier : Mieux vivre ses émotions grâce à l’art-thérapie. Renseignement auprès de la librairie Cognet/Fnac au 0323627289 Fnac/Cognet

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 02100, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement 02100

Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Rencontre et conférence avec Saverio Tomasella à la librairie Cognet/Fnac Saint-Quentin 2022-06-10 was last modified: by Rencontre et conférence avec Saverio Tomasella à la librairie Cognet/Fnac Saint-Quentin Saint-Quentin 10 juin 2022 02100 Saint-Quentin

Saint-Quentin 02100