LA ROCHE CHALAIS

Rencontre et conférence avec Bruno Dumas à La Roche-Chalais, 30 mars 2023, La Roche-Chalais La Roche-Chalais. Rencontre et conférence avec Bruno Dumas à La Roche-Chalais La Roche-Chalais Dordogne

2023-03-30 18:00:00 – 2023-03-30 19:30:00 La Roche-Chalais

Dordogne La Roche-Chalais Cinéma le Club, jeudi 30 mars à 18H00.

Le Service de la médiathèque vous invite à la rencontre de Bruno DUMAS, auteur qui viendra partager et échanger avec vous sur Shanghai des années 1920-1930 .

La soirée se clôtura par un pot de l’amitié offert par la municipalité.

GRATUIT et ouvert à tous.

La Roche-Chalais

