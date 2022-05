Rencontre et concert avec Morgan of Glencoe Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: 28400

Nogent-le-Rotrou

Rencontre et concert avec Morgan of Glencoe Nogent-le-Rotrou, 20 août 2022, Nogent-le-Rotrou. Rencontre et concert avec Morgan of Glencoe Nogent-le-Rotrou

2022-08-20 – 2022-08-20

La librairie Terra Incognita, en partenariat avec Le Circonflexe, propose une rencontre et un concert de Morgan of Glencoe (littérature et musique celtique). Pensez à réserver !

