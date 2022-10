Rencontre et concert autour de l’indépendance de l’Algerie Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-11-10 – 2022-11-10

Bouches-du-Rhne – 18h : « La race tue deux fois ».

Rencontre avec Rachida Brahim.

– Repas.

– « Voyage en Algérie », concert de Nadia Ammour et Mohsen Ferrah. La Maison des Jeunes et de la Culture vous donne rendez-vous pour échanger autour du thème « 1962 – 2022, l’indépendance de l’Algérie.

Entrée libre. mjc.martigues@wanadoo.fr +33 4 42 07 05 36 http://www.mjc-martigues.com/ Jonquières Boulevard Emile Zola Martigues

