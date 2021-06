Orée-d'Anjou Camping municipal Orée des boires Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Rencontre et chansons avec HK (sans ses Saltimbanks) à Orée d’Anjou (49) Camping municipal Orée des boires Orée-d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Camping municipal Orée des boires, le lundi 28 juin à 19:00

Une soirée d’échange, de partage et de musique ! Lors de cette rencontre, HK parlera de son parcours, de ses engagements, mais aussi de ses questionnements et de ses espoirs. La soirée sera aussi musicale et artistique, avec les professeurs de l’école de musique Mélodie qui depuis plusieurs semaines s’entraînent à son répertoire avec la participation de la chorale des mini-saltimbanks de l’école primaire de Drain ! Toutes les infos : [https://www.helloasso.com/associations/sous-le-chapiteau-d-oree-d-anjou/evenements/rencontre-et-chansons-avec-hk-sans-les-saltimbanks](https://www.helloasso.com/associations/sous-le-chapiteau-d-oree-d-anjou/evenements/rencontre-et-chansons-avec-hk-sans-les-saltimbanks) Le festival Sous le Chapiteau : Une initiative d’habitants du territoire d’Orée d’Anjou, regroupés autour d’une association culturelle et de manifestations, d’expressions ou d’événements estivaux favorisant le lien social et intergénérationnel. Tout le programme ici : [https://urlz.fr/fPSe](https://urlz.fr/fPSe)

8€ / gratuit -12 ans

Au festival Sous le Chapiteau Camping municipal Orée des boires Rue des Pêcheurs 49530 Drain-Orée d’Anjou Orée-d’Anjou Drain Maine-et-Loire

2021-06-28T19:00:00 2021-06-28T21:30:00

