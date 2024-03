Rencontre et bénévolat Auxon, mardi 19 mars 2024.

Rencontre et bénévolat Auxon Aube

Mardi 19 mars AUXON Rencontres et bénévolat à 18h, au Chaudron, organisée par l’équipe du festival. Entrée libre et apéro participatif. Une occasion pour se retrouver mais aussi de réfléchir sur les nouveaux projets que nous pouvons construire ensemble pour développer à la fois l’association et le festival. Cette rencontre s’achèvera autour d’un apéro dinatoire participatif. Nous vous attendons nombreux.ses ! Merci de confirmer votre venue au +33 (0)3 25 42 70 63 administration@festivalenothe.org .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 18:00:00

fin : 2024-03-19

195 rue des Croisettes

Auxon 10130 Aube Grand Est administration@festivalenothe.org

L’événement Rencontre et bénévolat Auxon a été mis à jour le 2024-03-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance