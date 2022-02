Rencontre et balade avec un lama Maxent Maxent Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maxent Ille-et-Vilaine Maxent Désignés en tant que « petits camélidés » en comparaison avec leurs cousins chameaux et dromadaires, les lamas ont eu, à travers l’histoire de multiples usages. Chez Laurent, ils viennent en complément des chevaux entretenir le terrain du fait de leur appétit pour les ronces et broussailles. Intelligents, expressifs, curieux, venez découvrir leur origine, leur mode de vie, leurs habitudes et leur caractère en parcourant chemins forestiers et agricoles à leurs côtés. Bob, Izma, René et Sheepie attendent de vous rencontrer ! Une balade est proposée chaque 1er samedi du mois au matin. Sur réservation uniquement. Règlement sur place en chèque ou espèces ;

La balade s’organise à partir de 6 personnes de plus de 12 ans ;

Annulation en cas d’intempérie. Tarif :

5 € / enfant de 6 à 12 ans ;

10 € / personne à partir de 12 ans. Le terrain n’est pas adapté aux poussettes, prévoyez un porte bébé !

