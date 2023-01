Rencontre et atelier – Fabien Laurent Bestiaire Méli-Mélo Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Catégories d’Évènement: 79320

Rencontre et atelier – Fabien Laurent Bestiaire Méli-Mélo
Avenue du Maréchal Juin Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre

2023-06-28 10:30:00 – 2023-06-28 11:30:00

79320 EUR Rencontrez Fabien Laurent et découvrez son travail d’illustrateur… Puis créez avec lui des monstres terribles ou rigolos !

À partir de 5 ans. Sur réservation.

