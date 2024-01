Rencontre et atelier d’écriture avec Lucie Pierrat-Pajot autour du Louchebem Bibliothèque Gutenberg Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. gratuit

Dans le cadre du temps fort francophonie « la langue en liberté », venez rencontrer l’autrice des Mystères de Larispem, Lucie Pierrat-Pajot ! Un atelier d’écriture vous permettra ensuite de vous initier au largonji du Louchébem et d’entrer dans l’univers steampunk de ses romans !

Connaissez-vous le Louchebem ? Ce jargon des métiers développé par les bouchers parisiens a infusé la langue française, à la fois argot quotidien (« en loucedé » pour dire « en douce »), code pour communiquer à l’abri des oreilles indiscrètes et univers à part entière.

Les Mystères de Larispem de Lucie Pierrat-Pajot constituent une trilogie steampunk, dans un Paris de fantasy du XIXème siècle. Les bouchers ont pris le pouvoir lors de la Commune de Paris, chassé les aristocrates et formé un État populiste. La vapeur est la technologie omniprésente : vapomobiles, dirigeables et automates peuplent les rues de paris – Notre-Dame a été transformée en aérogare… Liberté, la mécanicienne, Carmine, l’apprentie louchébem et l’orphelin Nathanaël se retrouvent malgré eux impliqués dans une conspiration : les aristocrates n’ont pas dit leur dernier mot…

La rencontre sera suivie d’un atelier d’écriture sur le thème du steampunk pour vous initier au louchébem !

à partir de 10 ans

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

Contact : +33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290

Image Canva