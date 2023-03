Rencontre et atelier d’écriture avec Eve Gabrielle Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontre et atelier d’écriture avec Eve Gabrielle Université Sorbonne Nouvelle, 6 avril 2023, Paris. Le jeudi 06 avril 2023

de 15h00 à 17h30

. gratuit Entrée gratuite. Réservation recommandée : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/ Cet événement est proposé dans le cadre du Festival des Cultures de l’Université Sorbonne Nouvelle du 3 au 8 avril 2023. Ancienne étudiante de la Sorbonne Nouvelle et initiatrice d’un atelier d’écriture sur le monde en 2050, Eve Gabrielle est romancière et élue écologiste à la mairie de Bordeaux, en charge de la résilience alimentaire. Son roman La Part cachée du monde (La Mer salée, 2021) raconte dans une langue d’une grande sensibilité l’épopée haletante de deux adolescents s’échappant d’un univers dystopique pour gagner un monde utopique en harmonie avec la nature. La rencontre littéraire sera prolongée par un atelier invitant à expérimenter la capacité de l’écriture à nous reconnecter au vivant. Université Sorbonne Nouvelle 8 Av. de Saint-Mandé 75012 Paris Contact : 01 45 87 42 97 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/?locale=fr_FR http://www.univ-paris3.fr/saison-culturelle-2022-2023-703804.kjsp?RH=1273825846787

Eve Gabrielle

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Université Sorbonne Nouvelle Adresse 8 Av. de Saint-Mandé Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Université Sorbonne Nouvelle Paris

Université Sorbonne Nouvelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre et atelier d’écriture avec Eve Gabrielle Université Sorbonne Nouvelle 2023-04-06 was last modified: by Rencontre et atelier d’écriture avec Eve Gabrielle Université Sorbonne Nouvelle Université Sorbonne Nouvelle 6 avril 2023 Paris Université Sorbonne Nouvelle Paris

Paris Paris