Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées, Maubourguet Rencontre estivale Maubourguet Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Maubourguet

Rencontre estivale Maubourguet, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Maubourguet. Rencontre estivale 2021-07-10 17:00:00 – 2021-07-10 la Halle MAUBOURGUET

Maubourguet Hautes-Pyrénées EUR 15 Au programme :

17h – Animations interculturelles

19h – Repas

21h – Soirée festive MENU

Salade composée

Brochette de poulet aux épices

Tchoutchouka (aubergines, poivrons, oignons, tomates)

Riz safrané

Fromage

Sari burma collectif.rivages@gmail.com +33 5 62 31 88 59 http://www.collectif-rivages.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Maubourguet Étiquettes évènement : Autres Lieu Maubourguet Adresse la Halle MAUBOURGUET Ville Maubourguet lieuville 43.46766#0.03476