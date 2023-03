Rencontre. Esther de Salamanque. Une meguilah séfarade musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégories d’Évènement: île de France

. payant 6 € / 4 €* *moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit – demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur présentation d’un justificatif en cours de validité Rencontre en présence de Maeva Rubli, illustratrice de cette nouvelle édition du livre d’Esther, Julia Chardavoine, traductrice et François Azar, éditeur, animée par Yaël Hirsch À l’occasion de l’édition de La meguilah de Salamanque (Lior), une version du livre d’Esther en ladino. La figure d’Esther a revêtu une dimension particulière pour les judéo-espagnols et les crypto-juifs de la péninsule ibérique. Elle a souvent été rapprochée de Doña Gracia Nasi, « La Signora », dissimulant son origine juive pour mieux protéger son peuple et le soustraire aux rigueurs de l’Inquisition. Cette édition bilingue de la meguilah salmantina permet de se replonger dans la Salamanque du XVe siècle où cohabitaient chrétiens, juifs mais aussi une importante communauté de convertis, dont la position était aussi incertaine que celle d’Esther dans le palais du roi Assuérus. musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple 75003 Paris Contact : https://www.mahj.org/fr/programme/esther-de-salamanque-une-meguilah-sefarade-30436 https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://fr-fr.facebook.com/mahjparis/ https://mahj.tickeasy.com/fr-FR/produits?famille=2235833313150400025

Illustration de Maeva Rubli Esther

