RENCONTRE-ENTRETIEN AVEC MICHEL KLEIN Librairie Le Neuf Saint-Dié-des-Vosges, samedi 13 avril 2024.

Michel Klein est notre invité pour une rencontre autour de son ouvrage Et que fait la police ? .

Michel Klein a commencé sa carrière comme enquêteur à la brigade de sécurité urbaine de Nancy. Il a ensuite été affecté au service de coopération technique de police au Niger et au Bénin 6 ans pour passer ensuite à la protection des hautes personnalités en France et enfin être nommé en 2001, commissaire de police à Strasbourg. Il occupe ensuite différents postes dans les Ardennes, la Marne et la Haute-Marne avant d’être affecté à Saint-Dié, puis à Nancy et enfin de revenir en 2012 dans les Vosges ». Il termine sa carrière en Moselle.

Ce flic au parcours atypique relate son expérience et les différentes situations auxquelles la police est confrontée Ses débuts en Afrique puis au sommet de Seattle en 1999, le 18 avril 2018 lors du déplacement du Président Macron en Déodatie, la crise des gilets jaunes, l’attentat du Marché de Noël à Strasbourg, le G7 de l’environnement à Metz, les violences urbaines…

Mais l’auteur ne se contente pas de décrire ces situations problématiques, il présente des pistes pour éviter les erreurs à ne pas commettre, il explique ce qu’est un bon service d’ordre, comment le préparer, comment assurer l’ordre public au quotidien dans un cadre démocratique.

On saura gré à Michel Klein de sa franchise et de sa clarté. Ce livre, destiné aussi bien aux professions concernées qu’à un très large public, sera propice aux confrontations des points de vue.Tout public

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Librairie Le Neuf 5 quai du Maréchal Leclerc

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est libleneuf@gmail.com

