**Serge Bloch** a commencé à travailler pour la presse jeunesse. Il est le créateur et l’illustrateur de nombreux personnages iconiques de la littérature jeunesse tels que SamSam, Zouk et Max et Lili. Il vit aujourd’hui entre la France et les États-Unis et se partage entre illustration pour enfants et adultes, dessin de presse, travaux publicitaires, affiches culturelles et expositions personnelles. Auteur et illustrateur mondialement reconnu, il a reçu de nombreuses distinctions dont le prix Bologna Ragazzi, le prix Baobab du Salon de Montreuil, le prix Bernard Versele ou encore la Médaille d’or de la Society of illustrators NYC, en 2005 et 2014, aux États-Unis. **Emmanuelle Houdart** développe un univers graphique animant l’inanimé, hybridant l’animal et l’humain, le merveilleux et le monstrueux. Elle produit aussi des illustrations pour la presse adulte et jeunesse, et anime de nombreux ateliers au sein d’établissements scolaires. Son travail circule par ailleurs sous forme d’expositions itinérantes. Elle a reçu de nombreux prix, dont le Prix Fiction de la Foire de Bologne pour _Monstres malades_ en 2005 et _Saltimbanques_ en 2012, le prix Pépite Petite enfance au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis pour _La Boîte à images_ en 2014 ou encore le Grand Prix de l’Illustration pour _Ma mère_ en 2016. Leur rencontre sera animée par **Lucie Campos**, directrice de la Villa Gillet.

La maison des auteurs 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon



