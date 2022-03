Rencontre entre Rachel Corenblit et Timothée de Fombelle La maison des auteurs, 2 avril 2022, Villeurbanne.

La maison des auteurs, le samedi 2 avril à 16:00

Enfant, **Rachel Corenblit** voulait être maîtresse-écrivain-chanteuse. Sa tendance à chanter (avec du coeur cependant) relativement faux ne l’a pas menée sur scène… Mais c’est bien face à des élèves qu’elle trouve sa voie. Son premier roman, _Shalom, Salam_ sort en 2007 et depuis, elle écrit toujours et encore, tout en étant professeur de français. De son enfance nomade, elle garde le goût de la surprise, le désir de l’étonnement et l’envie de surprendre. C’est, d’après elle, le juste secret pour entrer en littérature. **Timothée de Fombelle** passe une partie de son enfance au Maroc et en Côte d’Ivoire. Il fonde une troupe de théâtre dès le lycée, écrit et met en scène des pièces. Devenu professeur de lettres, il enseigne en France et au Vietnam. En 2006, il signe son premier roman pour la jeunesse : _Tobie Lolness_. Depuis, les romans jeunesse se succèdent, et disent la toute puissance de l’enfance. Entre 2016 et 2020, il a été sélectionné cinq ans de suite pour le prestigieux prix jeunesse suédois Astrid-Lindgren. Leur rencontre sera animée par **Agnès Lorain**, enseignante. Agnès propose des chroniques de littérature jeunesse sur Facebook (“Les Pages d’Agnès”). Elle sera assistée dans cet exercice par **Asma** (9 ans), **Andral** (9 ans) et **Maïssa** (9 ans).

