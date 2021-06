Arcueil La Maison des solidarités Arcueil, Val-de-Marne Rencontre entre parents d’ados La Maison des solidarités Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

La Maison des solidarités, le mercredi 30 juin à 19:00

Rencontre entre parents d’ados —————————— ### Mercredi 30 juin 19h à 20h15 Vous êtes parent d’un-e adolescent-e ou pré-ado et vous trouvez que ce n’est pas simple, la Maison propose de vous réunir pour partager votre expérience. Inscrivez-vous en appelant le 01.41.24.28.10 ou envoyez un mail à [info@lamaison.asso.fr](mailto:info@lamaison.asso.fr)

gratuit sur inscription

Proposé par la maison des solidarités La Maison des solidarités 102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

2021-06-30T19:00:00 2021-06-30T20:15:00

Lieu La Maison des solidarités Adresse 102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil Ville Arcueil