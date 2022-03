Rencontre entre Magali Le Huche, Pierre-Emmanuel Lyet et Anaïs Massini La maison des auteurs, 3 avril 2022, Villeurbanne.

Rencontre entre Magali Le Huche, Pierre-Emmanuel Lyet et Anaïs Massini

La maison des auteurs, le dimanche 3 avril à 14:00

**Magali Le Huche** travaille pour la presse, l’édition jeunesse et la bande dessinée. Ses influences mêlent Sempé et Topor, Roger Duvoisin, Arnold Lobel, mais aussi Siné, Reiser, Claire Bretécher, Fred ou Quentin Blake. Son album _Nowhere Girl_ a reçu la Pépite Bande Dessinée au Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis en 2021 et la mention spéciale Comics Middle Grade à la Foire du livre jeunesse de Bologne en 2022. Elle est cette année l’invitée d’honneur de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne. **Pierre-Emmanuel Lyet** est réalisateur, illustrateur et graphiste freelance. Il a réalisé plusieurs courts-métrages remarqués dont _Parade_ (2009), et une adaptation typographique de _Pierre et le loup_ (2014), qui ont reçus de multiples prix. Il travaille différentes écritures graphiques inspirées par le dessin, le minimalisme et la typographie, et déploie son inventivité également dans les secteurs de la presse et de l’édition jeunesse. **Anaïs Massini** est illustratrice pour la littérature jeunesse, et parfois autrice. Elle a publié une vingtaine d’albums pour l’édition jeunesse. Elle partage désormais son temps professionnel entre l’enseignement des Arts Appliqués, sa pratique artistique, et son engagement dans le collectif artistes/artisans des Ateliers du Geste, où elle propose des stages créatifs pour tous et expérimente des projets croisés avec ses camarades d’ateliers. Leur rencontre sera animée par **Gérard Picot**, directeur artistique de la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne et **Yamini Yogananthan**, étudiante en Master de littérature jeunesse.

La maison des auteurs 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon



