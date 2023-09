Rencontre entre Lucie Félix et son éditrice Brigitte Morel Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre entre Lucie Félix et son éditrice Brigitte Morel Médiathèque Françoise Sagan Paris, 22 novembre 2023, Paris. Le mercredi 22 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit Réservation par mail à bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr Dans le cadre de l’exposition « A hauteur de bébé, chemine parmi les livres avec Lucie Félix », venez rencontrer l’artiste qui a conçu l’espace d’installation-exposition pour les tout-petits. C’est

l’occasion de découvrir le parcours de Lucie Félix en compagnie de son éditrice

de toujours, Brigitte Morel (Les grandes personnes). Comment créé-t-elle ses

livres ? Comment la fabrication de ces objets toujours innovants d’un

point de vue matériel est-elle accompagnée par son éditrice ? Quel est le

chemin qui la conduit d’un livre à l’autre ? Lucie Félix expliquera sa

démarche créatrice, inspirée de sa formation scientifique et appuyée sur une

riche pratique d’ateliers avec les bébés. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact :

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact :

