La maison des auteurs, le dimanche 3 avril à 16:00

**Lionel Le Néouanic** crée des livres, des tableaux, des sculptures, des œuvres drôles et tendres. Il fait partie des célèbres Chats Pelés, ce collectif d’artistes fondé notamment par les chanteurs de La Tordue et des Têtes Raides. Qu’il soit Chat Pelé ou en solo, il imagine des images pleines de matière, de profondeur et de couleur chaude. Pour lui, tout est bon pour faire image et poésie, tout et presque rien : pâte à modeler, papiers jaunis, ferrailles rouillées, bois, pierres, machins, bouts de ficelles et grain de folie… **Clarisse Lochmann** publie son premier album jeunesse, _Dans la file_ (L’Atelier du Poisson Soluble), en 2019, à l’issue d’une résidence au musée de l’Illustration de Moulins. Sa pratique artistique est concentrée sur les jeux de couleur et de transparence : elle associe des illustrations peintes à la main (à l’encre par exemple) à des formes qu’elle dessine à l’ordinateur. La confrontation de ces deux techniques crée des espaces de contrastes qu’elle aime manier. Leur rencontre sera animée par **Joël Bouvier**, chargé de mission auteurs et vie littéraire pour Auvergne Rhône-Alpes Livre et Lecture.

La maison des auteurs 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon



