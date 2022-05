Rencontre entre les aquarellistes et les peintres en herbe L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rencontre entre les aquarellistes et les peintres en herbe L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson, 4 juin 2022, Rochefort. Rencontre entre les aquarellistes et les peintres en herbe

L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson, le samedi 4 juin à 10:00

Rencontre entre les aquarellistes Urban Sketcher et tous les peintres en herbe pour “faire à la manière de”. S’exercer, pratiquer, tout est possible ! Dans les jardins, venez pour peindre, dessiner, représenter. Le matériel est fourni mais vous pouvez aussi apporter le votre.

Rencontre entre les aquarellistes et les peintres en herbe L’Écho des jardins – Centre socio-culturel Primevère Lesson Impasse du 11 Novembre 17300 Rochefort Rochefort Avant-Garde Martrou Les Fourriers Charente-Maritime

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00

