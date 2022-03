Rencontre entre le Conseil d’Etat et le Forum Citoyen le lundi 28 mars 2022 de 18h à 20h au Pavillon Sicli Pavillon Sicli Les Acacias Catégorie d’évènement: Les Acacias

Rencontre entre le Conseil d’Etat et le Forum Citoyen le lundi 28 mars 2022 de 18h à 20h au Pavillon Sicli Pavillon Sicli, 28 mars 2022, Les Acacias. Rencontre entre le Conseil d’Etat et le Forum Citoyen le lundi 28 mars 2022 de 18h à 20h au Pavillon Sicli

Pavillon Sicli, le lundi 28 mars à 18:00

Le Forum Citoyen rencontre le Conseil d’Etat Pensez-vous pouvoir répondre à cette question centrale pour votre canton: “Comment voulons-nous habiter le territoire genevois pour mieux vivre ensemble dans le respect de la nature et faire face au changement climatique ?” Pas si simple… Le Forum Citoyen, une assemblée formée d’habitantes et habitants de Genève tirés au sort, s’y est attelé au printemps 2021. Après quatre week-ends de travail, rythmés d’audition d’experts et de débats, les 30 membres ont publié un rapport contenant 104 mesures concrètes. Le 28 juin dernier, ils ont remis ce document en main propre au Conseiller d’Etat chargé du département du territoire, Monsieur Antonio Hodgers, qui a engagé le Conseil d’Etat à répondre à chaque proposition. Suite à plusieurs mois d’étude au sein de l’administration cantonale, le Conseil d’Etat, représenté par son président, Monsieur Serge Dal Busco, ainsi que par Monsieur Antonio Hodgers, partagera ses réponses au Forum Citoyen, lors d’un débat public citoyen. Cette rencontre unique sera l’occasion de réhabiliter le forum antique : une place centrale où se rencontrent habitantes, habitants, politiques et personnes d’influence pour débattre de la chose publique. “Le Forum Citoyen rencontre le Conseil d’Etat”, lundi 28 mars 2022, 18h-20h, Pavillon Sicli, route des Acacias 45, 1227 Les Acacias (arrêts Lancy Pont-Rouge/Etoile), [www.forumcitoyen.ch](http://www.forumcitoyen.ch)

Gratuit

Venez participer au débat entre le Conseil d’Etat et les 30 membres du Forum Citoyen sur leur rapport traitant de la qualité de vie à Genève au regard des défis liés aux changements climatiques! Pavillon Sicli Route des Acacias 45, 1227 Les Acacias Les Acacias

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-28T18:00:00 2022-03-28T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Les Acacias Autres Lieu Pavillon Sicli Adresse Route des Acacias 45, 1227 Les Acacias Ville Les Acacias lieuville Pavillon Sicli Les Acacias

Pavillon Sicli Les Acacias https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-acacias/

Rencontre entre le Conseil d’Etat et le Forum Citoyen le lundi 28 mars 2022 de 18h à 20h au Pavillon Sicli Pavillon Sicli 2022-03-28 was last modified: by Rencontre entre le Conseil d’Etat et le Forum Citoyen le lundi 28 mars 2022 de 18h à 20h au Pavillon Sicli Pavillon Sicli Pavillon Sicli 28 mars 2022 Les Acacias Pavillon Sicli Les Acacias

Les Acacias