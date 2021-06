Rencontre entre la musique du soleil et de l’émotion Institut Français de Madagascar, 19 juin 2021-19 juin 2021, Tananarive.

« La musique offre beaucoup d’émotions, elle vous transporte. Elle a cette faculté de remonter le temps, d’aller chercher vos souvenirs. La musique est encourageante, elle renforce » – Aretha Franklin, chanteuse et pianiste jazz américaine ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ### _Chaque année depuis 1982, la Fête de la Musique fait vibrer le monde entier et Madagascar n’est pas en reste._ **Après RAP X MUSIQUE CLASSIQUE et ROCK X HIRA GASY, cette fois l’IFM vous propose une rencontre entre la musique du soleil et la musique de l’émotion, la Musique Tropicale et le Jazz.** Comme lors des deux éditions précédentes, nous avons fait de la Fête de la Musique un moment de partage non seulement entre les artistes et le public mais également entre les artistes participant au concert. Ces derniers retravaillent ensemble leurs répertoires afin d’obtenir un nouvel aspect de leur musique. Pour cette édition, deux icones de la musique tropicale, **TENCE MENA** et le roi du salegy **JAOJOBY**, et le groupe de jazz **WEAVER TRIO** travailleront ensemble pour vous offrir un concert toujours aussi riche en couleur et en sonorité, un concert durant lequel les chanteurs réinterprèteront leurs tubes sur des notes plus jazzy mais toujours aussi mouvementé. ### **Rendez-vous donc à l’IFM pour célébrer la Fête de la Musique mais également célébrer la richesse de ces deux genres musicaux.**

Fête de la musique 2021

Institut Français de Madagascar 14 avenue de l’indépendance – Analakely – Antananarivo Tananarive Antananarivo Avaradrano



