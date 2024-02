Rencontre entre grainothèques et tri des graines Médiathèque Quimperlé, vendredi 23 février 2024.

Venez récolter et faire le tri de graines avec les jeunes de l’IME de Quimperlé et la grainothèque de la MJC de Trégunc

Une grainothèque est un lieu où il est possible de déposer et d’échanger librement des graines de fleurs, de fruits et de légumes. C’est également un espace d’accès aux savoirs et d’enrichissement des compétences personnelles, un lieu d’échange pour les idées, les savoirs et les savoir-faire relatifs au jardinage, à la récolte de semences et autres thèmes des éco-jardins. Les semences sont mises à disposition de tous gratuitement et librement. .

Début : 2024-02-23 10:00:00

fin : 2024-02-23 11:30:00

Médiathèque 18 Place Saint-Michel

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

