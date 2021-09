Rencontre entre Emilie Querbalec et Catherine Dufour Médiathèque Marguerite Duras, 23 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 23 octobre 2021

de 15h à 17h

gratuit

Les deux autrices, Emilie Querbalec et Catherine Dufour, figures françaises des littératures de l’imaginaire, viendront échanger autour de leur œuvre.

Emilie Querbalec et Catherine Dufour ont été sélectionnées pour le Prix Imaginales des Bibliothécaires 2021 pour leurs romans Quitter les monts d’Automne (Albin MIchel, 2020) et Au bal des absents (Seuil, 2020).

Cette rencontre dans le cadre du Mois de l’Imaginaire sera modérée par Solène Dubois, autrice, modératrice et bibliothécaire.

Emilie Querbalec

Emilie Querbalec est née au Japon. Quitter les monts d’Automne est son second roman. Les Oubliés d’Ushtar (Nats édition), son premier roman, a été finaliste du prix Rosny aîné.

Quitter les monts d’Automne

Débutant comme un roman initiatique d’inspiration japonaise, Quitter les monts d’Automne devient vite un récit d’aventures qui frappe par sa beauté et sa poésie, puis par sa cruauté et son érotisme subtil. Sélection Prix Imaginales des bibliothécaires 2021 et Grand Prix de l’Imaginaire 2021.

Catherine Dufour

Catherine Dufour est auteure de science-fiction, fantasy et fantastique. Elle est aussi ingénieure en informatique, chroniqueuse au Monde Diplomatique et chargée de cours à Sciences Po Paris.

Elle a publié en 2001 un livre de fantasy intitulé Blanche-Neige et les lance-missiles. Ont suivi des ouvrages de science-fiction, notamment Le Goût de l’immortalité, Grand Prix de l’Imaginaire 2007. Elle est entrée en 2012 chez Fayard avec L’histoire de France pour ceux qui n’aiment pas ça puis, en 2019, Ada ou la beauté des nombres, première biographie française de la première informaticienne de l’histoire, tous genres confondus. En 2020 sont sortis Au bal des absents dans la collection « Cadre noir » du Seuil, et L’Arithmétique terrible de la misère, recueil de nouvelles de science-fiction au Bélial.

Au bal des absents

Claude a quarante ans, et elle les fait. Sa vie est un désert à tous points de vue, amoureux et professionnel ; au RSA, elle va être expulsée de son appartement. Aussi quand un mystérieux juriste américain la contacte sur Linkedin – et sur un malentendu – pour lui demander d’enquêter sur la disparition d’une famille moyennant un bon gros chèque, Claude n’hésite pas longtemps. Tout ce qu’elle a à faire c’est de louer la villa « isolée en pleine campagne au fond d’une région dépeuplée » où les disparus avaient séjourné un an plus tôt. Et d’ouvrir grands les yeux et les oreilles. Pourquoi se priver d’un toit gratuit, même pour quelques semaines ? Mais c’est sans doute un peu vite oublier qu’un homme et cinq enfants s’y sont évaporés du jour au lendemain, et sans doute pas pour rien.





Solène Dubois est membre du comité de sélection du Prix Imaginale des bibliothécaires, mais aussi auteure, modératrice et bibliothécaire.

Cette rencontre se déroulera dans le cadre du Mois de l’imaginaire, qui tous les ans en octobre, met les littératures de l’imaginaire en lumière.

