La maison des auteurs, le samedi 2 avril à 14:00

**Claire Castillon** a publié son premier roman, _Le Grenier_, à vingt-cinq ans. Très vite, un lectorat fidèle et une reconnaissance critique ont entouré son travail. Son œuvre est à présent traduite en de nombreuses langues. En marge de ses romans pour adultes, elle signe depuis 2013 des livres pour la jeunesse qui reflètent subtilement les questionnements (pré) adolescents. **Clémence Madeleine-Perdrillat** a réalisé plusieurs courts métrages, dont _La vie de château_ avec Nathaniel H’Limi, qui est décliné en roman jeunesse (L’école des loisirs). Elle travaille en tant que scénariste sur plusieurs projets ainsi que sur le développement de son premier long-métrage ! Leur rencontre sera animée par **Agnès Lorain**, enseignante. Agnès propose des chroniques de littérature jeunesse sur Facebook (“Les Pages d’Agnès”). Elle sera assistée dans cet exercice par ses élèves **Kheïcha** (9 ans) et **Loujayne** (9 ans 1/2) ainsi que par **Adèle** (13 ans). Une rencontre entre les autrices Claire Castillon et Clémence Madeleine-Perdrillat, animée par Agnès Lorain. La maison des auteurs 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

