Autrice et illustratrice, **Camille Jourdy** réalise des albums jeunesse mais aussi des bandes dessinées et romans graphiques. Son travail reçoit de nombreux prix. Sa trilogie _Rosalie Blum_ est récompensée du Prix RTL en 2009 et du Prix révélation à Angoulême en 2010, avant d’être portée à l’écran par Julien Rappeneau en 2016. Plus récemment, _Les Vermeilles_ reçoit la Pépite Bande Dessinée au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, le Fauve Jeunesse à Angoulême et une Mention Spéciale à la Foire du livre de Bologne. En parallèle de son travaille dans le secteur de l’édition, elle collabore avec les jouets Moulin Roty depuis 2012. **Fabien Vehlmann** fait ses débuts dans le scénario de bande-dessinée en travaillant pour le magazine Spirou en 1998. Très vite, il touche à tous les genres (humour, science-fiction, aventure, conte…) et multiplie les collaborations. En 2006, il signe avec Yoann une première aventure de _Spirou et Fantasio : Les Géants Pétrifiés_ ; ils deviennent en 2010 les auteurs officiels de la célèbre série des éditions Dupuis. Sa série _Seuls_, avec Bruno Gazzotti, reçoit en 2007 le Prix jeunesse 9-12 ans du festival d’Angoulême et en 2013 le Prix Diagonale/Le Soir de la meilleure série, et se voit offrir une adaptation filmée en 2017, réalisée par David Moreau. Leur rencontre sera animée par **Yamini Yogananthan**, étudiante en Master de littérature jeunesse.

Une rencontre entre l’autrice-illustratrice Camille Jourdy et l’auteur et scénariste Fabien Vehlmann, animée par Yamini Yogananthan.

La maison des auteurs 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon



