Le festival Hauts-de-France des musiques électroniques revient pour sa 16e édition les 08 et 09 octobre à Roubaix, Lille et se déploie dans toute la région ! À la médiathèque de Roubaix, La Grande-Plage : **Rencontre entre Anne Pauly & Jennifer Cardini, avec Antoine Dabrowski (de Tsugi Radio).** Depuis toujours, le festival aime à proposer des rencontres. C’est à nouveau le cas avec nos deux invitées : l’auteure Anne Pauly et celle qu’on ne présente plus ici, la productrice et DJ Jennifer Cardini. Deux femmes, deux artistes et deux parcours liés par une amitié profonde qui remonte aux origines du club Pulp et les attributs qui en font aujourd’hui un mythe : contre-culture, féminisme, émergence de talents nouveaux, défense des droits LGBT. Tout ça en musique et en fête. De ces deux-là, femmes et artistes, militantes LGBT, passionnées de pop culture, Céline Dion pour l’une, disco pour l’autre, l’on retient qu’un moment de bascule fait qu’on peut échapper à un cadre naturel et déterminé : celui de son genre, de son milieu social et culturel. Encore faut-il le saisir. De leurs parcours croisés, elles nous montrent qu’il faut du cran pour s’affirmer, et c’est en cela qu’elles sont un exemple de liberté, celle tout simplement d’être soi. _Retrouvez aussi le main event le 8 et 9 octobre à la Condition Publique. Et avant et autour du festival l’Academy du NAME, la programmation de nos partenaires du NAME in the City à Lille et Roubaix et le NAME By Day à la Gare Saint Sauveur de Lille._ [**[https://www.lenamefestival.com/](https://www.lenamefestival.com/)**](https://www.lenamefestival.com/)

Entrée libre

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:00:00