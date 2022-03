Rencontre entre Alexandre Chardin, Charly Delwart et Elsa Devernois La maison des auteurs Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rencontre entre Alexandre Chardin, Charly Delwart et Elsa Devernois

La maison des auteurs, le dimanche 3 avril à 11:00

La maison des auteurs, le dimanche 3 avril à 11:00

**Alexandre Chardin** aurait voulu être Rahan ou Davy Crocket, devenir éleveur de colibris ou surfeur de vagues géantes. Mais il est né à Strasbourg, ce qui n’est déjà pas si mal. Après des études de lettres, il déménage à Mulhouse dans un immeuble plein de yorkshires et de sorciers et devient professeur de français. Écrivain et scénariste, **Charly Delwart** a publié plusieurs romans pour adultes au Seuil et chez Flammarion. Depuis 2018, il écrit également des livres pour enfants, principalement publiés chez Marcel & Joachim. **Elsa Devernois** a (trop) longtemps suivi des études scientifiques pour finalement se tourner vers le métier d’écrivain pour la jeunesse. Elle a publié près de deux cent cinquante histoires de tout genre, parfois tendres, parfois humoristiques, pour des enfants âgés de neuf mois à quinze ans. Leur rencontre sera animée par **Agnès Lorain**, enseignante proposant des chroniques de littérature jeunesse sur Facebook (“Les Pages d’Agnès”) et **Katy Rastel**, autrice-illustratrice et enseignante. Elles seront assistées dans cet exercice par **Jenna** (9 ans), **Nelio** (9 ans 1/2), et **Lison** (11 ans). Une rencontre entre les auteur.rices Alexandre Chardin, Charly Delwart et Elsa Devernois, animée par Agnès Lorain et Katy Rastel. La maison des auteurs 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T11:45:00

