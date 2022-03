Rencontre entre Adrien Albert et Davide Cali La maison des auteurs Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

La maison des auteurs, le samedi 2 avril à 15:00

C’est en découvrant un lapin couronné dans un livre d’heures du Moyen Âge qu’**Adrien Albert** a eu l’idée de son premier album, Seigneur Lapin… Plusieurs autres ont suivi, poétiques et renfermant de belles leçons de vie ! **Davide Cali** a commencé sa carrière en tant que dessinateur et scénariste de bande dessinée. Il a commencé à écrire des livres pour enfant en 1998, publiés en Italie. Ses ouvrages sont désormais traduits dans plus de 30 pays. Leur rencontre sera animée par **Laetitia Voreppe**, chargée d’administration et de la programmation jeunesse pour la Fête du livre de Bron. Une rencontre entre les auteurs-illustrateurs Adrien Albert et Davide Cali, animée par Laetitia Voreppe. La maison des auteurs 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

