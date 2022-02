Rencontre Enseignant: Autour de Notre-Dame la Sainte-Chapelle Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mercredi 9 mars au mercredi 16 mars à la Sainte-Chapelle

**Deux rencontres Enseignants autour de Notre-Dame de Paris** ————————————————————- ### **A la Sainte-Chapelle et à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.** **Mercredi 9 Mars à 13h30**: Venez visiter la Sainte-Chapelle à la découverte du chantier de restauration du XIXème siècle, puis déplacez-vous sur le parvis de Notre-Dame pour observer les similitudes avec le chantier de restauration de Viollet-le-Duc. **Mercredi 16 Mars 14h30**: Venez découvrir la cathédrale Notre-Dame de Paris dans les collections de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Inscrivez-vous à l’une et/ou l’autre de ces deux visites commentées auprés de chacune des institutions.

Entrée gratuite sur inscription

