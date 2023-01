Rencontre Enfants Parents, Ici et là Nérignac Nérignac Nérignac Catégories d’Évènement: 86150

86150 Nérignac Un lieu qui vous accueille vous et votre enfant de 0 à 10 ans. Deux accueillantes aménagent les espaces et apportent des outils pour faciliter et accompagner les échanges entre l’enfant et le parent ou adulte référent. Mercredi 8 février de 10h à 11h30

Atelier Arts Plastiques – Salle des Fêtes Nérignac Mercredi 15 février de 10h à 11h30

Bricolage Sensoriel – Salle des fêtes (salle bleue) Saint Martin L’Ars Sur inscription : 06 47 62 82 28

[petite-enfance@mjc-champlibre.fr](mailto:petite-enfance@mjc-champlibre.fr) Une des règles pour les participants et les accueillants est le respect de la confidentialité et de l’anonymat.

