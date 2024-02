Rencontre « En quête d’un grand peut-être » Caen, mercredi 14 février 2024.

Rencontre « En quête d’un grand peut-être » Caen Calvados

Théodore (Pralinus/Kotenka/Koshka) est un auteur adulte et jeunesse, illustrateur, chercheur et vidéaste aux multiples pseudos. Il travaille sur la pop culture queer et girly et explore des sujets qui y sont liés à travers ses fictions. Il est entre autres l’auteur de deux romans adolescents, Cosplay Club et Donjons et Dramas, ainsi que d’un webtoon intitulé Boys will be Boys. Ces tranches de vies initiatiques sont saupoudrées de romance.

Comment écrire une romance LGBTQ+ pour ado ? Quelle place donner aux premiers émois dans ces récits « coming of age » ? Théodore évoquera ses recherches, ses réflexions et répondra à toutes vos questions.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 16:00:00

fin : 2024-02-14 17:30:00

15 quai François Mitterrand

Caen 14000 Calvados Normandie

