Ille-et-Vilaine Dinard Rencontre en musique avec le Quatuor Alfama et la comédienne Ariane Rousseau. Lors de cette rencontre musicale qui précède le Concert Famille « Le Rêve d’Ariane » du Festival International de Musique, seront contés la fabuleuse histoire du quatuor à cordes, Haydn, Beethoven, et l’art d’évoquer sensations et sentiments, un archet à la main. Les différentes techniques pour jouer un instrument du quatuor, avec archet ou pizziccato, seront racontées. +33 2 99 46 28 30 Rencontre en musique avec le Quatuor Alfama et la comédienne Ariane Rousseau. Lors de cette rencontre musicale qui précède le Concert Famille « Le Rêve d’Ariane » du Festival International de Musique, seront contés la fabuleuse histoire du quatuor à cordes, Haydn, Beethoven, et l’art d’évoquer sensations et sentiments, un archet à la main. Les différentes techniques pour jouer un instrument du quatuor, avec archet ou pizziccato, seront racontées. Place de Newquay Médiathèque de l’Ourse Dinard

