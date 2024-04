Rencontre en Limousin : Sylvie Germain Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Limoges, jeudi 4 avril 2024.

Rencontre en Limousin : Sylvie Germain En partenariat avec l’ARAL et la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Limoges. Jeudi 4 avril, 15h00 Bfm centre-ville – Auditorium Clancier Accès libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T15:00:00+02:00 – 2024-04-04T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T15:00:00+02:00 – 2024-04-04T18:00:00+02:00

L’ARAL et la Bfm invitent des écrivains renommés en vue de mettre en lumière les aspects les plus significatifs de leur œuvre. À travers une table ronde, des échanges avec l’auditoire et une séance de dédicaces, ces manifestations culturelles ont pour but de fructifier la rencontre d’un écrivain majeur et de ses lecteurs. Cette quatrième Rencontre animée par Antony Soron, Odile Richard, Gérard Peylet, Claire Olivier, aura lieu le 4 avril, autour de Sylvie Germain. L’analyse sera complétée par la lecture d’extraits représentatifs de l’ensemble de son œuvre.

Depuis la publication, en 1985, de son roman Le livre des nuits, Sylvie Germain a développé une bibliographie riche et variée, récompensée par de nombreux prix littéraires. Outre la consécration critique, certains romans comme Magnus (2005), Petites scènes capitales (2013), À la table des hommes (2015), ou encore La puissance des ombres (2022) ont bénéficié d’un élargissement du champ du lectorat. L’univers germainien confronte des personnages singuliers au fracas de la grande histoire contemporaine, en même temps qu’aux grandes questions existentielles voire spirituelles. La démarche de l’auteure vise à approcher le réel au plus près et au plus sensible, dans sa profondeur et sa complexité, dans sa dimension tout à la fois charnelle et irréductiblement mystérieuse. Son dernier roman, La puissance des ombres, donne corps à la question du Mal, au travers de la crise intime d’un homme en proie à sa propre déréliction

Bfm centre-ville – Auditorium Clancier 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://lesamisdulimousin.e-monsite.com/ »}]

© Tadeusz Kluba