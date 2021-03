Toulouse Quai des Savoirs Toulouse [Rencontre en ligne] Sciences, recherche, faits et opinions : comment garantir une information scientifique fiable ? Quai des Savoirs Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

La crise pandémique a montré au cours des derniers mois l’importance d’une information scientifique fiable et de haut niveau. Les controverses scientifiques, les opérations de désinformations, les doutes sur le travail des chercheur.e.s et des journalistes ont marqué l’actualité. Cette rencontre Médias & Sciences explorera les enjeux de la médiatisation de la science, les difficultés du travail des journalistes scientifiques, la prise en compte de la parole des scientifiques et les solutions à mettre en œuvre ensemble pour ne pas confondre science et opinion. _⇒_ Rencontre Exploreur Quai des Savoirs, cycle Médias & Sciences proposé par le Club de la presse Occitanie ### Avec : **Jean-François Haït,** journaliste scientifique, Sciences & Avenir **Béatrice Jalenques-Vigouroux**, enseignante-chercheuse à l’Institut National des sciences appliquées – INSA Toulouse, membre du Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales – LERASS (UT3 – Paul Sabatier) Rencontre animée par Sophie Arutunian et Emmanuelle Durand-Rodriguez, journalistes pour le Club de la Presse Occitanie **Mardi 23 mars 18h** Rencontre en ligne gratuite sur inscription Rencontre Exploreur Quai des Savoirs, cycle Médias & Sciences proposé par le Club de la presse Occitanie Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est

