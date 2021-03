Toulouse Quai des Savoirs Toulouse [Rencontre en ligne] Quand la Terre se met au vert Quai des Savoirs Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Quai des Savoirs, le mardi 30 mars à 18:00

Il y a 400 millions d’années, les premières forêts envahissent les continents. En s’installant durablement, les arbres provoquent un bouleversement encore mystérieux du climat de notre planète. Les végétaux sont aussi des acteurs majeurs du développement de la « zone critique ». Cette fine couche de maximum 100 mètres d’épaisseur (0,0015 % du rayon de la Terre) s’étend du sommet des arbres jusqu’à la base des sols, au contact de la roche. Cette zone est dite « critique » car elle est le lieu de la quasi-totalité des activités humaines (agriculture, habitat, élevage, industries), humains qui paradoxalement la mettent aujourd’hui en danger. _⇒_ Rencontre Exploreur Quai des Savoirs, cycle Terre, planètes, Univers proposé par l’Observatoire Midi-Pyrénées ### Avec : **Yves Godderis**, chercheur géophysicien au CNRS, laboratoire Géosciences Environnement Toulouse (GET – CNRS, Cnes, IRD, UT3 Paul Sabatier) Présentation : Sylvie Etcheverry, chargée de communication, Observatoire Midi-Pyrénées **Mardi 30 mars 18h** Rencontre en ligne gratuite sur inscription Rencontre Exploreur Quai des Savoirs, cycle Terre, planètes, Univers proposé par l’Observatoire Midi-Pyrénées Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-30T18:00:00 2021-03-30T19:00:00

