Rencontre en ligne – PEPITE et le Statut National Etudiant Entrepreneur Visio-conférence Zoom – Sorbonne Université, 8 octobre 2021, Paris.

Visio-conférence Zoom – Sorbonne Université, le vendredi 8 octobre à 12:45

Venez rencontrez et échangez avec des alumni et l’équipe de PEPITE Sorbonne Université et découvrir le Statut National Etudiant Entrepreneur et les diplômes en entrepreneuriat et intrapreneuriat proposés par Sorbonne Université Intervenants : • Emmanuel Kabouh, alumni PEPITE, et créateur du studio KBH • Valérie Patrin-Leclere directrice de PEPITE et responsable pédagogique des diplômes • Adrien Tusseau, Chargé de sensibilisation PEPITE

Gratuit et accessible à tous sur inscription

Présentation et témoignage d’Alumni sur le Statut Etudiant Entrepreneur et les diplômes PEPITE

Visio-conférence Zoom – Sorbonne Université 4, Place Jussieu Paris, 75005 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T12:45:00 2021-10-08T13:45:00